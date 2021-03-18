Губернатор Беглов требует лишения полномочий коммунистки из МО "Гражданка"

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил в муниципальное образование "Гражданка" заявление о том, что депутат округа от КПРФ Елена Жук в своей декларации якобы предоставила недостоверную информацию, сообщила ЗАКС.Ру глава муниципалитета Елена Беляева. По ее словам, глава города написал, что обнаруженные нарушения "не признаны несущественными". Беглов потребовал от муниципалитета решить вопрос о лишении полномочий мундепа Жук, уточнила Беляева.

Она добавила, что сама направила заявление в администрацию города с просьбой проверить декларацию Жук. Глава муниципалитета считает, что отчет о доходах представительницы КПРФ в совете вызывает вопросы.

- Если вы зайдете на сайт "Муниципальная Гражданка", найдете там доходы депутатов за 2019 год, найдете там Елену Николаевну Жук, то, может быть, у вас тоже возникнут вопросы по поводу ее декларации, которые, соответственно, возникли и у меня - о достоверности предоставленной ей информации о доходах. Потому реализовано было полномочие и право главы об обращении к губернатору, - сказала Беляева.

В декларации Жук указан ее доход за 2019 год в 154 тысячи рублей, у супруга и двух несовершеннолетних детей доход не значится. Владеет мундеп земельным участком и долей в квартире, а ее супруг другим земельным участком, садовым домом, гаражом и долей в квартире. Также у семьи есть машины Toyota Celica, Mitsubishi Grandis, Nissan Bluebird Sylphy и два автомобиля Nissan Presage, следует из декларации.

Жук в разговоре с ЗАКС.Ру сообщила, что к существенным недостаткам ее декларации отнесли три ошибки: не указаны нежилое здание, доход от ценных бумаг и банковский счет супруга с остатком в 19 тысяч рублей. Мундеп рассказала, что более 10 лет назад приобрела земельный участок с небольшим строением - его позже достроили и зарегистрировали иначе. Предыдущее здание с учета не сняли, выяснила при получении доклада о проверке ее финотчета Жук:

- Я в общем-то даже не в курсе была. Получается, что у меня теперь два строения на одном месте: одно чуть побольше, второе чуть поменьше.

Мундеп добавила, что декларацию заполняла и отправляла в феврале, а данные по дивидендам пришли не раньше марта. Почему супруг не указал свой банковский счет с 19 тысячами рублей, Жук, по ее словам, не знает.

- Я не знаю, почему он не указал. Как говорится, это на его совести. Я его просила максимально точно все указать, но он сделал так, - сказала Жук.

Мундеп отметила, что с точки закона найденные недостатки возможно действительно являются поводом для лишения ее полномочий, но "коррупционной природы в них нет". Цель же бороться с коррупцией, напомнила депутат.

Она считает, что Беляева решила просить о проверке ее декларации из-за недовольства позицией мундепа по ряду муниципальных вопросов. Жук заявила, что выступает против предложений и решений главы муниципалитета. Это может не нравится Беляевой, предположила представительница КПРФ.

- Мне кажется, здесь на лицо политическая борьба, против которой они демонстративно выступают во всех СМИ, а в то же самое время сами теми же самыми методами действуют, - считает Жук.

Беляева утверждает, что политика здесь не играет никакой роли. По ее словам, новый созыв МО "Гражданка" строго следит за соблюдением антикоррупционных норм. Например, ранее муниципальные депутаты уже предъявляли претензии по растрате средств к собственному МБУ, напомнила Беляева.

- Для нас это принципиальный вопрос. Тут нет никакой политики. Исключительно, так скажем, в рамках общей, единой линии, - заявила глава МО "Гражданка".

Лишать или нет Жук полномочий муниципального депутата из-за найденных нарушений - решит совет МО "Гражданка". Заседание по этому вопросу назначено на вечер 19 марта.

Ранее из-за проверки деклараций и обнаруженных там нарушений, которые "не признаны несущественными", полномочий лишились три оппозиционных муниципальных депутата: Анна Каруличева (МО "Нарвский округ"), Светлана Уткина (МО "Финляндский округ"), Вера Морозова (МО "Малая Охта"). Их коллеги в других муниципальных образованиях выступили в их поддержку. В частности, ряд муниципалитетов решили в знак протеста выйти из Совета муниципальных образований, который возглавляет руководитель МО "Финляндский округ" Всеволод Беликов. Среди таких МО была и "Гражданка".

Сейчас оставшиеся без мандатов депутаты оспаривают решения своих советов в судах.

София Саттарова

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