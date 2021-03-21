Гендиректора "Петростроя" сняли с рейса в Пулково: компанию подозревают в присвоении денег дольщиков

Поздним вечером 19 марта сотрудники Управления экономической безопасности ГУ МВД сняли с рейса на Занзибар генерального директора "Петростроя" Дмитрия Ипатова, информирует "Фонтанка". Компания заподозрена в присвоении более 5 млрд рублей.

Ипатов задержан согласно УПК на двое суток по делу в рамках статьи 200.3 УК (привлечение денежных средств граждан в нарушение законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов).

Ранее в отношении "Петростроя" возбудили уголовное дело о мошенничестве по факту хищения свыше 5 млрд рублей при строительстве жилищных комплексов. В компании при этом обвинения отрицали, заявляя о ведущихся на объектах работах.

Ожидается, что сегодня Ипатову изберут меру пресечения.

"Петрострой" возводит такие ЖК, как "Северный вальс" во Всеволожске, "Чистый ручей" во Всеволожском районе Ленобласти, "Материк" в Мурино и "Ломоносов" в Ломоносове.