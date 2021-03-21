Суд не счёл противозаконной попытку гендиректора "Петростроя" уехать из Петербурга

Московский райсуд Петербурга встал на сторону генерального директора "Петростроя" Дмитрия Ипатова, задержанного накануне в аэропорту Пулково: судья не нашёл в его действиях ничего противозаконного.

Как полагают следователи, Ипатов мог нарушить закон об участии в долевом строительстве, собирая с граждан деньги на возведение жилых комплексов во Всеволожском районе (земли САОЗТ "Ручьи", ЖК "Лампо"). Предпринимателя также заподозрили в мошенничестве.

По версии следствия, 19 марта Ипатов, зная о возбуждении уголовных дел, попытался улететь на отдых в Занзибар и "тем самым скрыться от органов предварительного следствия".

Адвокаты бизнесмена и он сам выразили протест: у правоохранителей не было никаких оснований для его задержания, так как в его отношении не была избрана никакая мера пресечения, которую он мог нарушить. К тому же, в деле говорилось о неустановленном круге лиц как о фигурантах, а по другим делам, возбужденным в отношении "Петростроя", Ипатов не привлекался. Свою вину он не признал.

Суд, в итоге, встал на сторону предпринимателя.

Ранее в отношении "Петростроя" возбудили уголовное дело о мошенничестве по факту хищения свыше 5 млрд рублей при строительстве жилищных комплексов. В компании при этом обвинения отрицали, заявляя о ведущихся на объектах работах.