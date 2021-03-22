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9:20

У губернатора Пензенской области при обыске нашли полмиллиарда рублей наличными

фото ЗакС политика У губернатора Пензенской области при обыске нашли полмиллиарда рублей наличными

Во время проведения следственных действий в квартире губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева оперативная группа обнаружила около 500 млн рублей наличными: регионального главу подозревают в получении крупной взятки в виде денег, дорогих часов и автомобиля Mercedes, информирует ТАСС.

Как полагают следователи, за помощь компании "Фармация" председатель совета директоров группы компаний "Биотэк" Борис Шпигель вручил Белозерцеву Mercedes Benz V 250d.

На этом "подарки" от предпринимателей не закончились, продолжили в СК: Шпигель совместно с главой "Фармации" Антоном Колосковым передали губернатору 20 млн рублей, а в сентябре 2020 года Шпигель по случаю своего переизбрания председателем ГК решил купить для Белозерцева элитные наручные часы Breguet за 5,7 млн рублей.

Губернатора Пензенской области задержали днём ранее, 21 марта. Всего в рамках коррупционного дела в структуре региональной власти под следствием оказались шесть человек.

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