Главу Пензенской области Белозерцева отправили в СИЗО до 20 мая

Басманный суд Москвы решил заключить до 20 мая под стражу руководителя Пензенской области Ивана Белозерцева в рамках уголовного дела о коррупции, информирует РБК.

Ранее фигурантам разбирательства предъявили обвинения в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК), ее получении (ч. 6 ст. 290 УК) и посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК).

Как полагают следователи, за помощь компании "Фармация" председатель совета директоров группы компаний "Биотэк" Борис Шпигель вручил Белозерцеву Mercedes Benz V 250d.

На этом "подарки" от предпринимателей не закончились, продолжили в СК: Шпигель совместно с главой "Фармации" Антоном Колосковым передали губернатору 20 млн рублей, а в сентябре 2020 года Шпигель по случаю своего переизбрания председателем ГК решил купить для Белозерцева элитные наручные часы Breguet за 5,7 млн рублей.

Губернатора Пензенской области задержали днём ранее, 21 марта. Всего в рамках коррупционного дела в структуре региональной власти под следствием оказались шесть человек.