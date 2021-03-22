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15:37

Дмитриева предложила увековечить память погибших от COVID соцработников

фото ЗакС политика Дмитриева предложила увековечить память погибших от COVID соцработников

Лидер фракции Партии Роста в Заксобрании Петербурга Оксана Дмитриева на заседании городского правительства 22 марта озвучила предложение увековечить память социальных работников, которые погибли от коронавируса.

-  Среди даже руководителей социальных служб районов города, которые все это время вели приемы и выполняли свой долг, есть потери, - отметила депутат. 

Кроме того, Дмитриева заявила, что соцработники сами нуждаются в больших мерах социальной защиты.

Глава комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков с необходимостью увековечивания согласился. Он сообщил, что подобные идеи звучали уже неоднократно и пообещал сформировать предложения от комитета.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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