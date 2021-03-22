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20:23

Действие фиксированных цен на сахар могут продлить на два месяца

фото ЗакС политика Действие фиксированных цен на сахар могут продлить на два месяца

Руководство кабинета министров поручило профильным ведомствам (ФАС, Минпромторг, Минсельхоз) в кратчайшие сроки возобновить переговоры с представителями бизнеса относительно замороженных цен на сахар и подсолнечное масло с тем, чтобы продлить их действие. Как сообщает пресс-служба правительства, предполагается продлить срок действия существующих цен на сахар (46 рублей в розницу и 36 рублей оптом) на два месяца, а на масло (110 и 95 рублей соответственно) - до октября.

Государство при этом готово дополнительно простимулировать производителей - для облегчения предстоящих консультаций чиновников с ними.

"В целях поддержания стабильных объемов производства подсолнечного масла планируется запустить механизм субсидирования перерабатывающих предприятий сроком на шесть месяцев, который предусматривает возмещение затрат на производство и реализацию бутилированного масла", - говорится в сообщении.

В свою очередь, производители сахара при условии реализации товара только в розницу по нынешней цене смогут получить субсидию в размере 3 млрд рублей. До 25 марта профильные министерства должны будут представить график поставок сахара в торговые сети с расчетом на ближайшие полгода.

Напомним, что цены на два товара из базовой потребительской корзины заморозили во второй половине декабря после резкой критики подорожания продуктов со стороны президента Владимира Путина.

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