Шлосберг: Где сотни тысяч избирателей, проголосовавших за Белозерцева? Нет их

Арест губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и отсутствие вышедших в связи с этим на улицу граждан навел лидера псковского "Яблока" Льва Шлосберга на мысль о парадоксальном устройстве российской выборной системы последних двух десятилетий. В своем тексте в Telegram политик вкратце изложил успешную карьеру Белозерцева и его высокие показатели на двух последних выборах (от 469 до 588 тысяч голосов). При этом, констатирует Шлосберг, интерес народа к народному избраннику и его судьбе, если судить по публичным поступкам, отсутствует.

"Где сотни тысяч избирателей, проголосовавших за Белозерцева? Нет их. Ни одного. Потому что это были не выборы, если считать выборами сознательное и добровольное волеизъявление людей, принимающих на себя ответственность за своё политическое решение", - рассудил демократ.

По мнению Шлосберга, россияне на этом примере наблюдают закономерный итог последовательной внутренней политики действующего президента. Добиться желаемого, по оценке Шлосберга, то есть невмешательства населения во внутриполитический процесс, удалось.

"Народ и не мешает. У людей отняли власть – то есть право свободно выбирать политических руководителей и представителей. Так зачем печалиться о том, что тебе не принадлежит?", - задался "яблочник" риторическим вопросом.

Напомним, чиновника обвиняют в регулярном получении взяток и дорогостоящих подарков от региональных бизнесменов. При обыске у него в квартире силовики обнаружили около полумиллиарда рублей. Как минимум до 20 мая он пробудет в СИЗО.