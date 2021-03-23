Пригожин создал НКО для борьбы с политическими репрессиями за рубежом

Бизнесмен Евгений Пригожин, которого принято считать близким к руководству РФ человеком, заявил об учреждении НКО под названием "Фонд борьбы с репрессиями", о чем сообщила пресс-служба возглавляемой им компании "Конкорд". При этом бороться с репрессиями предполагается не внутри России, а за ее пределами.

"Цели и задачи организации - борьба за права человека в западных странах и поддержка гражданских активистов. Документы Фонда переданы для регистрации", - гласит сообщение.

Функционировать новый проект уже начал - в формате инициативной группы.

Отметим, что накануне Пригожин пожаловался в СК из-за того, что Федеральное бюро расследований объявило его в розыск и предлагает за информацию о его местонахождении 250 тысяч долларов. Интерес к нему связан с делом о вмешательстве в американские выборы 2016 года.