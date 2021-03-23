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13:17

"Ему это не нравится": Песков объяснил желание Путина не прививаться от коронавируса публично

фото ЗакС политика "Ему это не нравится": Песков объяснил желание Путина не прививаться от коронавируса публично

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не одобряет публичную вакцинацию под камеры, и без того много делая для популяризации вакцин от коронавируса, передает "Медуза".

Так Песков ответил на вопрос, почему Путин, объявивший о намерении привиться от коронавируса 23 марта, не станет делать этого публично. Представитель Кремля заявил, что Путин и так "достаточно значительную часть своего рабочего времени посвящает мероприятиям, беседам, совещаниям, связанным с вакцинацией, с производством вакцин".

"Поэтому президент для пропаганды вакцин делает очень много и так. А что касается вакцинации под камеры, ну, он никогда не был сторонником, ему это не нравится", - сказал Песков.

По словам Пескова, Кремль намеренно не станет сообщать, какой из трех российских вакцин привьется Путин. Песков заявил, что все три препарата – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" надежны и эффективны.

К 13:00 23 марта Путин еще не успел привиться, он сделает это до конца дня, передает ТАСС. По словам Пескова, пока у Путина "идет рабочий график, рабочие встречи". Он отметил, что вакцинацию планируется организовать так, чтобы минимально повлиять на рабочее время Путина.

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