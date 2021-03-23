СК признал сестер Хачатурян потерпевшими по делу о насилии и побоях со стороны отца

Следственный комитет уведомил о возбуждении уголовного дела против Михаила Хачатуряна об истязании и действиях сексуального характера в отношении трех дочерей, сестры Хачатурян признаны потерпевшими, передает ТАСС.

По словам адвоката Алексея Паршина, сестры Хачатурян закончили ознакомление с постановлением о возбуждении дела в отношении их отца. "Наши подзащитные официально признаны потерпевшими", - добавил Хачатурян.

Напомним, Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян обвиняют в убийстве их отца Михаила Хачатуряна. На момент задержания, в 2019 году, им было 17, 18 и 19 лет соответственно. По их словам, отец годами издевался над ними, в том числе принуждая к действиям сексуального характера. Изначально подозреваемых отправили под арест, однако спустя два месяца освободили из СИЗО. Адвокаты сестёр настаивают на версии, что случившееся было самообороной.

Дело Крестины и Ангелины Хачатурян рассматривается отдельно от младшей сестры Марии. Последнюю признали невменяемой на момент убийства отца, в связи с чем ей грозит принудительное лечение.