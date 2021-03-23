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18:49

Задержанных в Петербурге белорусов оставляют на ночь в отделе полиции

фото ЗакС политика Задержанных в Петербурге белорусов оставляют на ночь в отделе полиции

В Петербурге 23 марта в 30-й отдел полиции доставили пятерых членов белорусского сообщества в городе. Первым в отдел попал Владимир Драгун, сообщила ЗАКС.Ру представляющая его интересы адвокат "Апологии протеста" Луиза Магомедова. По ее словам, Драгуна задержали по дороге на работу. Согласно документам, в отдел его доставили в 10:40, уточнила адвокат. 

Она добавила, что Драгуну вменяют организацию или проведение несогласованного публичного мероприятия (ст. 20.2 КоАП), но протокола об административном правонарушении все еще нет. Речь идет о некоем мероприятии 24 января, сообщила Магомедова. Адвокат заявила, что Драгунов вину не признает. 

В Telegram-канале "Беларусы Санкт-Петербурга" нет информации о какой-либо акции или мероприятия 24 января 2021 года. 

После Драгуна в 30 отдел полиции привезли еще четверых представителей сообщества, сообщила ЗАКС.Ру их защитница, адвокат "Апологии протеста" Мария Зырянова. Она рассказала, что кого-то задержали дома, к кому-то правоохранительные органы приехали на работу. Двоих людей привезли в ОП около полудня, двух - около 17:00, добавила адвокат. 

- Ни один документ, ни один протокол до сих пор не составлен. Оформлено задержание на 48 часов - скорее всего, завтра поедут в суд, - сообщила Зырянова. 

Она уточнила, что повод задержания пока неизвестен. Магомедова предполагает, что ее доверителя Драгуна так же оставят на ночь в отделе полиции до суда.

В Telegram-чате от имени сообщества белорусов Петербурга ЗАКС.Ру рассказали, что причин задержания земляков не знают. 

"В отделе оказались ребята, который действительно активно участвовали в жизни землячества, однако далеко не все, объяснить выбор полицейских мы не можем. У Владимира Драгуна российский паспорт, поэтому депортация ему в любом случае не грозит, касательно ребят с белорусскими паспортами говорить сложно, потому что некоторых из них ранее уже задерживали в декабре", - заявили в сообществе "Беларусы Санкт-Петербурга". 

Там напомнили, что в декабре каждый день люди собирались у посольства страны на улице Бонч-Бруевича, пили чай, обсуждали последние новости и записывали видео в поддержку земляков в Беларуси. В один из таких дней в момент записи видео участников встречи окружили сотрудники полиции и всех задержали, добавили в Telegram-чате.

Напомним, 26 декабря 2020 года в отделе полиции оказались более 10 человек. Им вменили нарушение антикоронавирусных ограничений.   

София Саттарова

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