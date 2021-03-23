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20:47

"Лицемерие как скрепа": Ройзман недоволен "крымским" концертом в Лужниках

фото ЗакС политика "Лицемерие как скрепа": Ройзман недоволен "крымским" концертом в Лужниках

Политик Евгений Ройзман выбрал в качестве одной из тем для нового аналитического видеоролика праздничный концерт в Лужниках по случаю семилетия присоединения Крыма, на котором в том числе выступил президент Владимир Путин. По мнению Ройзмана, в предыдущие годы в россиянах удавалось вызывать искреннюю радость и восторг по случаю крымских событий, но эти времена прошли.

"Это то, что называется имитацией оргазма. Мало того, зрелище было крайне лицемерное. Когда в стране жесткий масочный режим, когда возбуждают на Любу Соболь, на Киру Ярмыш "санитарное дело" за то, что люди выходили на улицу, московских пенсионеров штрафовали за неношение масок - и вдруг в чашу стадиона набивают 80 тысяч человек, где все громко выражают свое ликование плечом к плечу, кричат, общаются, без масок, в том числе и первые лица - лицемерие зашкаливает", - рассудил он на собственном YouTube-канале.

Вместе с тем бывший мэр Екатеринбурга увидел в случившемся и наглость, поскольку власть, с его точки зрения, открыто и не стесняясь демонстрирует двойные стандарты. Ройзман предрекает соотечественникам скорое "похмелье" поскольку, с его точки зрения, отношение власти к россиянам на таких примерах, как прошедший концерт, выражается слишком наглядно.

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