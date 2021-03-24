Минздрав поставил перед Смольным задачу привить от коронавируса более 2 млн петербуржцев

Первый замглавы комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, что планы Смольного и федерального Минздрава по вакцинации петербуржцев расходятся примерно в два раза.

По словам Сараны, пока первой дозой препарата "Спутник V" привиты 337 тысяч человек, а полностью закончили цикл из двух этапов – 250 тысяч.

"По рекомендации межведомственной рабочей группы под руководством академика Шляхто мы должны привить 1,2 млн. Мы колеблемся сейчас в районе 28% от той цифры, которую мы себе наметили. Минздрав ставит нам более амбициозную задачу — 2,6 млн. И если говорить по Минздраву, то у нас сейчас привито 13%", — приводит слова Сараны "Фонтанка.ру".

Представитель комздрава пояснил, что разница связана с методикой подсчета. Смольный вычитает около 2 млн переболевших из планов, а Минздрав считает, что переболевшие год назад уже не имеют иммунитета, и им тоже стоит привиться.

24 марта в Петербург доставили 39,2 тысяч комплектов "Спутника V". До этого из-за дефицита вакцины в городе поликлиники вынужденно отменяли запись на прививку в ожидании новой поставки. Прививочные пункты закрывались: на пике нехватки работали лишь 90 из 129 пунктов и всего четыре точки в торговых центрах вместо восьми.