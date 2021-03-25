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9:22

"Интерфакс": Юлия Навальная вновь улетела из России в Германию

фото ЗакС политика "Интерфакс": Юлия Навальная вновь улетела из России в Германию

Супруга российского оппозиционера Юлия Навальная вновь покинула РФ, улетев в Германию утром 24 марта, информирует "Интерфакс", ссылаясь на осведомлённый источник.

В середине февраля Навальная также выезжала из родной страны в немецкий Франкфурт-на-Майне. Местная газета Der Spiegel тогда сообщала, что она находилась там с частным визитом, возвратившись в Россию 22 февраля.

Сама Юлия Навальная информацию о своих путешествиях никак не комментировала.

Накануне, напомним, стало известно, что у Навального появились проблемы со здоровьем в покровской колонии ИК-2, в который он проведет ближайшие 2,5 года в рамках дела "Ив Роше". Адвокатов к нему по-прежнему не пускают.

Летом политик пережил тяжелое отравление: иностранные специалисты пришли к выводу, что на его организм оказало воздействие вещество из группы ядов "Новичок". Восстанавливался от последствий интоксикации Навальный в Германии.

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