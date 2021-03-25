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14:56

В Петербурге на балансе СИЗО, где нашли мёртвым бизнесмена Пшеничного, обнаружили приставки PlayStation

фото ЗакС политика В Петербурге на балансе СИЗО, где нашли мёртвым бизнесмена Пшеничного, обнаружили приставки PlayStation

В перечне имущества, содержащегося на балансе петербургского следственного изолятора № 4, "Открытые медиа" обнаружили две игровые приставки PlayStation 2.

В начале марта изолятор подписал договор на оказание услуг по "дефектации и утилизации движимого имущества": в списке предметов, которые подрядчик должен будет изучить и принять решение об их дальнейшей пригодности, - компьютерная техника, видеорегистраторы, телевизоры и прочее оборудование.

Игровые приставки числились на балансе СИЗО начиная с 2013 года. Следует добавить, что именно в стенах этого изолятора в феврале 2018 года умер предприниматель Валерий Пшеничный. СК заявлял о его самоубийстве, хотя судмедэксперты обнаружили на теле следы пыток – ожогов, изнасилования и удушения.

СИЗО-4, расположенное на улице Академика Лебедева, - одно из старейших в городе. Его возвели в 1874 - 1875 годах. Максимальная вместительность - 556 человек, писал ТАСС. Отмечалось, что в учреждении содержались также несовершеннолетние арестанты в возрасте от 14 до 18 лет.

На сегодняшний день изолятор фактически закрыт, уведомила ОМ член петербургской Общественной наблюдательной комиссии Анастасия Некозакова. Она затруднилась ответить, каким образом на балансе СИЗО могли появиться игровые консоли.

"Думаю, что в подростковых колониях теоретически вполне могут быть разрешены ненасильственные компьютерные игры, но речь идёт не о колонии, а о СИЗО", - поделилась соображениями Некозакова.

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