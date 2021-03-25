Против отрицавшего Холокост профессора возбудили уголовное дело

Ученый Владимир Матвеев, попавший в начале года в скандал благодаря своему выступлению на вебинаре для педагогов, в ходе которого он отрицал существование Холокоста, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

"Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"), по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что профессор Матвеев, бывший на тот момент бывший преподаватеелем двух вузов, в утвердительной форме отрицал факты, установленные Международным военным трибуналом.

Напомним, что резонансная речь Матвеева совершилась при участии учителей средних школ Ленобласти. Острота темы и общественное возмущение обернулись тем, что с ним прекратили трудовые отношения РАНХиГС и СПбГЭУ. Привлечения ученого к ответственности также добивался петербургский депутат Борис Вишневский.