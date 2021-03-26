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13:51

"Экологической угрозы нет": Смольный объяснил бурый цвет воды в реках Петербурга

фото ЗакС политика "Экологической угрозы нет": Смольный объяснил бурый цвет воды в реках Петербурга

Депутат Заксобрания Петербурга Оксана Дмитриева в своем Telegram-канале опубликовала ответ комитета по природопользованию на свой запрос, который касался бурого цвета воды нескольких рек Петербурга

Дмитриева направила запрос в начале мая. Ее интересовали причины необычного цвета воды в Большой Невке, Фонтанке и Черной речке. Как сообщили представители комитета, обследование показало, что  централизованная система водоотведения исправна, сброса сточных вод не зафиксировано, неприятного запаха не было, как и аварийных ситуаций.

По словам сотрудников комитета, на цвет воды влияют составы пород, из которых сформированы речные водосборы. Характерный для рек Петербурга бурый оттенок воды обусловлен наличием в породах гуминовых кислот, органических веществ и соединений железа, и он отчетливо проявляется на контрасте со льдом.

"Таким образом, изменение цвета воды в указанных водных объектах на поверхности льда в феврале-марте 2021 года было обусловлено естественными причинами природного характера; экологическая угроза водным объектам отсутствовала", - заключили в комитете.


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