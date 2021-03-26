ЕСПЧ коммуницировал жалобу петербургской "навальнистки" Гусевой

Европейский суд по правам человека в упрощенном порядке коммуницировал жалобу замначальника петербургского штаба Алексея Навального Ольги Гусевой, о чем сообщает "Апология протеста" со ссылкой на адвоката Виталия Черкасова. Активистка оспаривала свои задержание и шестисуточный арест в августе 2019 года из-за призывов к выходу на публичное мероприятие к Гостиному двору.

ЕСПЧ коммуницировал жалобу, в которой говорится о нарушении трех статей Европейской конвенции: права на свободу и личную неприкосновенность, права на справедливое судебное разбирательство и права на свободу собраний.

В российском суде защита Гусевой безуспешно настаивала на том, что "навальнистка" призывала к выходу на одиночные пикеты и что возникший в результате стихийный митинг с массовыми задержаниями не может считаться ее виной.

Напомним, что петербургская акция случилась в разгар скандальной избирательной кампании в Мосгордуму, в ходе которой до выборов не допустили независимых кандидатов. Столичные протесты, в свою очередь, сопровождались массовыми избиениями людей и привели к так называемому "московскому делу".