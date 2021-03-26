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16:57

Фигурант дела о "золотых парашютах" в МВД отсудил у государства 700 тысяч рублей

фото ЗакС политика Фигурант дела о "золотых парашютах" в МВД отсудил у государства 700 тысяч рублей

Бывший замначальника ГУ МВД по СЗФО Александр Монастыршин, известный по так называемому делу о "золотых парашютах", сумел добиться через суд компенсации за тяжелые условия своего содержания в заключении, сообщает объединенная пресс-служба судов. Бывший заключенный требовал от РФ выплаты ему 2 млн рублей, но суд остановился на сумме в 700 тысяч рублей.

В сообщении от пресс-службы судов указывается, что заключенного содержали в переполненных камерах, в которых водились насекомые и грызуны, он вынужден был спать на полу и не получал медицинской помощи.

"Во время конвоирования в судебно-следственные органы в г. Москве нарушался принцип раздельного содержания с общеуголовными элементами, отсутствовала возможность справления нужды, тогда как время в пути было длительным, в автомобилях было холодно и тесно", - говорится в сообщении.

Монастыршина задержали в январе 2016 года, и дело закончилось для него осуждением на 3,5 года лишения свободы. Начальник ГУ МВД по СЗФО Виталий Быков получил семь лет колонии. Дело о "золотых парашютах" восходит к 2014 году, когда, по версии следствия, под видом премий руководством тогдашнего главка полиции из федерального бюджета было похищено более 19 млн рублей. Премии выплачивались после опубликования приказа о расформировании ведомства.

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