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18:15

В Петербурге второй раз за сутки задержали трех активистов

фото ЗакС политика В Петербурге второй раз за сутки задержали трех активистов

Задержанных накануне активистов Ольгу Смирнову, Дмитрия Негодина и Владимира Шипицына снова задержали в Петербурге, передает "ОВД-Инфо". Протоколы по "митинговой" статье 20.2 КоАП на них уже есть, а также им оформили освобождение до суда. Несмотря на это, активистов продолжают держать в 29 отделе полиции.

Накануне вечером все трое участвовали в акции солидарности с белорусскими протестами. После задержания им вменили другую акцию, имевшую место в январе. Прошедшую ночь им пришлось провести в ОВД. Утреннее заседание суда, которое должно было над ними состояться, по неизвестной пока причине сорвалось. 

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