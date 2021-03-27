ФССП оштрафовала Михайлова на полмиллиона рублей за невыплату штрафа за вытоптанные на протестах газоны

Управление ФССП по Петербургу назначило бывшему координатору городского штаба Алексея Навального Денису Михайлову исполнительный сбор в полмиллиона рублей по делу о "вытоптанных газонах", сообщил Михайлов в Facebook.

"Хорошо, смотрю, приставы работают в Санкт-Петербурге. Сейчас мне назначили штраф в полмиллиона рублей за то, что я, видимо, не оплачиваю свой долг в 7 млн рублей", - написал Михайлов.

Общая сумма долга с этим штрафом возросла почти до 8 млн рублей.

Напомним, Фрунзенский суд Петербурга по иску прокуратуры в 2019 году обязал Михайлова и активиста "Весны" Богдана Литвина выплатить штраф в 7,3 млн рублей. По версии прокуратуры, они организовали акцию протеста 5 мая 2018 года и потому несли ответственность за порчу газонов во время мероприятия. Изначально прокуратура оценивала ущерб более чем в 10 млн рублей.

Михайлов и Литвин обжаловали это решение в Европейском суде по правам человека. Они считают, что российский суд нарушил их право на справедливый суд и право на свободу мирных собраний.