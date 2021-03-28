В Петербурге за неделю заметно вырос уровень COVID-госпитализаций - на 38%

В Смольном оповестили о заметном росте госпитализаций пациентов с коронавирусом: так, за неделю, начиная с 20 марта, число петербуржцев, попавших в больницы с соответствующим диагнозом, увеличилось на 38% - с 841 до 1164 в сутки.

При этом общее количество активно болеющих горожан за последние 7 дней уменьшилось на 5,16%.

"Снижение интенсивности распространения инфекции продолжается, но медленно и нестабильно", - отчитались в Смольном.

На сегодняшний день для COVID-инфицированных горожан доступны 6248 койко-мест, 31% из которых - свободны. Доля тяжелых больных в стационарах держится на отметке 27%, к ИВЛ подключены 187 человек.

Накануне городские власти известили об очередной поставке вакцины "Спутник V": на баланс Северной столицы поступило более 53 тысяч доз.