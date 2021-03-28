"Просил оказать содействие в получении уколов": ОНК навестила захворавшего в колонии Навального

Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области пообщались с отбывающим срок в ИК-2 Покрова политиком Алексеем Навальным о его здоровье. Отчёт постфактум визита опубликован на сайте ОНК.

"Сегодня мы посетили колонию и встретились с Алексеем Навальным для выяснения проблем с его здоровьем и организацией медицинского обслуживания. В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога и он попросил оказать содействие в получении уколов „Диклофенак" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было", - рассказал о произошедшем председатель владимирской ОНК Вячеслав Куликов.

Заявка на "Диклофенак" официально зарегистрирована в медчасти колонии, поэтому члены ОНК попросили местных врачей внимательнее отнестись к состоянию пациента.

О том, что Навальному стало хуже в покровской колонии, стало известно 24 марта: соратники оппозиционера сообщили о сильных болях в спине и ноге, которые он испытывает. Супруга политика Юлия потребовала, чтобы её мужу незамедлительно оказали требуемую помощь.

Летом Навальный пережил отравление, три недели провёл в коме и после этого осенью проходил реабилитацию в Германии. В то же время в самой российской ФСИН оценили здоровье политика как "удовлетворительное".