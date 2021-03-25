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18:52

Юлия Навальная потребовала немедленного освобождения мужа из-за его проблем со здоровьем

фото ЗакС политика Юлия Навальная потребовала немедленного освобождения мужа из-за его проблем со здоровьем

Супруга находящегося в колонии оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная в своем новом посте в Instagram рассказала подробности о его состоянии здоровья. По ее словам, сотрудники пенитенциарного учреждения отказывались передать политику бумаги, которые передал ему врач и на которых показывались самые подходящие для Навального физические упражнения. Более того, ему не передавали "с воли" лекарства, о которых заключенный, месяц страдающий от болей в позвоночнике и ногах, просил.

"Путин уже на всю страну рассказывал, что читает мои обращения к нему. Так вот: я требую немедленно освободить моего мужа, Алексея Навального, которого он запихнул в тюрьму незаконно. <...> То, что происходит сейчас, - это личная месть и расправа над человеком, которая происходит у нас на глазах. Это должно быть немедленно прекращено", - пишет Навальная.

В тексте содержится еще одно требование: допустить к ее мужу тех врачей, которым он доверяет.

"Разумеется, осложнения со спиной связаны еще и с тем, что ему не дают нормально спать, будя по ночам каждый час. Тут и здоровый очумеет, не говоря уже о человеке, перенесшем полгода назад смертельное отравление", - напоминает женщина.

Ранее 25 марта посетившие Навального адвокаты назвали крайне неблагополучным его состояние: у оппозиционера почти не работает одна нога и сильно болит спина. В покровской колонии, согласно вынесенному 2 февраля решению суда по делу "Ив Роше", ему предстоит сидеть еще более двух лет. 

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