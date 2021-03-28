"Это произойдёт": Путин обозначил условие снятия всех COVID-ограничений

Российский глава Владимир Путин назвал условие для снятия большей части установленных в стране COVID-ограничений: президент предположил, что это можно будет сделать уже к концу лета, делится "Интерфакс".

"Это [снятие ограничений] произойдет, и здесь уже нам нужно послушать специалистов, об этом уже сказано - после того, как будет создан популяционный иммунитет. Для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения", - констатировал Путин.

В случае, если темпы вакцинации граждан не будут снижаться и останутся прежними, то уже к началу осени антивирусные предписания можно будет упразднить, заключил президент.

Добавим, накануне власти Петербурга известили об очередной поставке вакцины "Спутник V": на баланс Северной столицы, ранее испытывавшей дефицит препарата, поступило более 53 тысяч доз.