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29 марта, 18:32

Невзирая на предписание КГИОП, у пошедшего трещинами дома Чубакова продолжилась стройка

фото ЗакС политика Невзирая на предписание КГИОП, у пошедшего трещинами дома Чубакова продолжилась стройка

Строительный девелопер Sun Development возобновил работы по возведению жилого дома на 11-й линии Васильевского острова, несмотря на то, что ранее петербургский комитет по государственному контролю и охране памятников выдал компании предписание остановить стройку.

Запрет на возведение, выписанный КГИОП, обусловлен тем, что по соседству со стройплощадкой начал разрушаться Дом Чубакова, являющийся объектом культнаследия: дом пошёл трещинами. Их наличие на фасаде ещё осенью прошлого года зафиксировали специалисты комитета.

"С началом активной фазы строительства ЖК по адресу 11-я линия, 56, В.О., мы фиксируем в доме появление многочисленных трещин, дефектов в несущих конструкциях, перекосов дверных проемов и оконных рам (активное увеличение трещин подтверждается неоднократным падением "маячков" в подъездах)", - указывалось в письме жителей Дома Чубакова.

Добавим также, за состоянием объекта культурного наследия должна следить компания-застройщик.

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29 марта, 18:32 Невзирая на предписание КГИОП, у пошедшего трещинами дома Чубакова продолжилась стройка

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29 марта, 16:56 На Васильевском острове приступили к демонтажу "сталинской" школы: на её месте появится общежитие

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