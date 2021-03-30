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10:53

Осужденный за взятки экс-глава Удмуртии Соловьев вышел на свободу

фото ЗакС политика Осужденный за взятки экс-глава Удмуртии Соловьев вышел на свободу

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, осужденный за взятки, вышел на свободу, передает ТАСС.

Соловьев освобожден от тюремного наказания в связи с болезнью. Ходатайство об освобождении он подал в середине марта

Напомним, в октябре 2020 года суд признал Соловьева виновным в получении взяток на более чем 139 млн рублей. Экс-главу Удмуртии приговорили к 10 годам колонии и штрафу в 275 млн рублей, свою вину он не признал.

Дело в отношении Соловьева было возбуждено в 2017 году, вскоре после задержания президент уволил его в связи с утратой доверия. Взятки Соловьев получал от представителей фирм, которые строили мосты через реки Каму и Буй у города Камбарки.  

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