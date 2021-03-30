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16:15

Белорусскую активистку Штанько задержали на выходе из спецприемника в Петербурге

фото ЗакС политика Белорусскую активистку Штанько задержали на выходе из спецприемника в Петербурге

В Петербурге на выходе из спецприемника на Захарьевской улице задержали активистку из Беларуси Юлию Штанько, сообщает "Апология протеста".

Штанько отбывала арест 7 суток за участие в съемке видеоролика в поддержку протестов в Беларуси. Сейчас ее везут в отдел полиции. В "Апологии протеста" предположили, что на нее могут составить протокол по ч. 3 ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином правил въезда в Россию либо режима пребывания в России, совершенные в Ленобласти).

Мужа Юлии Штанько Павла также ранее задержали на выходе из спецприемника после пятисуточного ареста. Накануне Дзержинский суд оштрафовал Штанько на 5 тысяч рублей по ст. 18.8 КоАП.

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