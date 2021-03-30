СК и прокуратура занялись инцидентом с перевернувшимся судном в Ленобласти

Силовики начали доследственную проверку происшествия, в ходе которого строящееся рыболовное судно "Скорпион" на территории завода "Пелла" перевернулось на бок и пострадали люди.

"По данному инциденту начата доследственная проверка, на место выехали наши сотрудники", - рассказали ТАСС в Северо-Западном следственном управленим на транспорте СК.

Свою ведомственную проверку случившегося в Отрадном начала и Северо-Западная транспортная прокуратура.

Отметим, что двух человек сотрудники экстренных служб на месте событий все еще не могут найти, а еще двое рабочих получили травмы. Самостоятельно смогли выбраться с корабля сумели шестеро граждан. Ранее в МЧС сообщили, что затопление трюмов удалось остановить.

UPD 18:45 СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ")"

фото: Подслушано Отрадное на Неве / ВКонтакте