Совет МО "Ульянка" отбил вторую атаку

Местному совету МО "Ульянка", контролируемому оппозицией, опять перестал угрожать роспуск. Прокуратура Кировского района во вторник, 30 марта, отозвала свой иск о признании органа бездействующим. Ведомство убедили копии протоколов мартовских заседаний, на которых не утвердили ни одного решения и даже не было кворума.

Заседание по иску районной прокуратуры о признании муниципального совета МО "Ульянка" бездействующим продлилось 10 минут. Представитель ответчика, глава местной администрации Станислав Русинович попросил приобщить к материалам дела копии протоколов заседаний местного совета от 25 и 29 марта.

Старший помощник районного прокурора Зелинская, ознакомившись с этими документами, попросила прекратить производство по делу.

- С учетом представленных административным ответчиком протоколов, полагаю, что бездействие на сегодняшний день не имеет места быть, - заявила представительница истца.

Ответчик против этого не возражал и судья, удалившись ненадолго в совещательную комнату, вернулась в зал, чтобы объявить, что производство прекращено. Поскольку обе стороны не проявили заинтересованности в продолжении процесса, до изучения материалов дела не дошло.

Любой муниципальный совет Петербурга может быть распущен губернатором. Для этого необходимо доказать в суде, что местные депутаты не проводили заседаний на протяжении трех и более месяцев. Изначально главным инициатором признания бездействующим совета МО "Ульянка" выступила местная жительница Мария Мартынюк. Еще в конце марта 2020 года она подала в суд на муниципальный совет, утверждая, что он не собирался с 23 декабря 2019 года. Мартынюк - помощница депутата ЗакСа всех созывов, члена "Единой России" Сергея Никешина. "Ульянка" - часть его избирательной территории и до недавнего времени его "флагманский" муниципалитет.

В сентябре 2019 года единороссы проиграли местные выборы представителям оппозиционных партий, экологам и общественникам. Главой муниципалитета стала Оксана Хлебникова. Она избралась в совет от КПРФ, но очень быстро поссорилась с другими мундепами из компартии. Сейчас, по информации ЗАКС.Ру, Хлебникова планирует выдвигаться в ЗакС от "Справедливой России".

Вскоре заседания муниципального совета перестала посещать группа депутатов "Единой России", включая бывшего главу Николая Киселева. Руководство "Ульянки" утверждало, что это якобы делается в интересах Никешина, желавшего восстановить свое влияние в муниципалитете. Позже пропускать заседания начали и представители КПРФ. Они наотрез отрицали свои связи с единороссом из ЗакСа, утверждая, что руководствуются только собственными претензиями к Хлебниковой и ее заместителю Павлу Кондрашову (Партия роста). Подробнее о конфликтах в местном совете читайте в материале ЗАКС.Ру.

Оппоненты руководства МО "Ульянка" не раз заявляли о связях Хлебниковой с администрацией Кировского района. О ее контактах с районными властями, в частности, говорил местный депутат-коммунист Александр Михайлов.

Конфликтующий с главой района Сергеем Ивановым Никешин ставил ситуацию в "Ульянке" в упрек районным властям. Во время выступления в ЗакСе вице-губернатора Александра Бельского 16 декабря 2020 года, единоросс заявил, что администрация Кировского района якобы способствовала приходу в совет действующих мундепов.

Через два дня после этого заявления производство по иску Мартынюк было прекращено. Кировский районный суд решил, что ее права как жителя напрямую нарушены не были. Тогда помощница Никешина обратилась в прокуратуру и ведомство выступило истцом по новому аналогичному делу, рассмотрение которого закончилось уже на предварительной стадии.

На мартовских заседаниях совета, протоколы которых стали решающим аргументом, как и на значительной части предыдущих, по информации ЗАКС.Ру, собралось по 13 человек. То есть оба раза не хватило одного депутата для кворума. Это подтвердил замглавы муниципалитета Павел Кондрашов. По его словам, в тексты протоколов попали только списки присутствовавших мундепов и их подписи.

- У нас кворум самый большой в городе - 14 человек, а приходит обычно 13 депутатов, иногда 12. Особо решений мы, конечно, не принимаем, но, когда собираемся, обсуждаем планы развития муниципалитета. Присутствуют все фракции. В том числе и от "Единой России" бюджетники приходят, от эсеров, от коммунистов очень редко, но кто-то появляется, - рассказал Кондрашов.

Он также объяснил ЗАКС.Ру, что прокуратура находится на связи с муниципалитетом и в курсе активности местного совета:

- Прокуратура периодически запрашивает у нас документы по муниципальному совету. В принципе, они знают, что происходит в "Ульянке". Может быть, они были не в курсе заседания, которое было вчера (29 марта - ЗАКС.Ру) и на прошлой неделе (22 марта - ЗАКС.Ру), но про все остальные знали.

Избравшийся от КПРФ депутат Роман Аксенкин признался, что удивлен решением прокуратуры отозвать иск. Он отметил, что местный совет не может провести полноценное заседание гораздо дольше, чем в течение трех месяцев.

- Я всегда заявлял и заявляю, что виновато [в том, что не удается собрать кворум] руководство нашего муниципалитета: Оксана Хлебникова и ее заместитель Кондрашов. Совет мог бы полноценно работать, мог бы полноценно существовать, но ни Оксана Николаевна, ни Павел Вячеславович не договороспособны вообще. Они даже элементарно не идут навстречу ряду депутатов, - прокомментировал муниципал.

Кондрашов не отказывается от своих заявлений о том, что проблемы в работе совета были созданы в интересах Никешина. Заместитель главы допускает, что некоторые депутаты "Ульянки" и дальше не будут ходить на заседания. Однако, поскольку до сентябрьских выборов в ЗакС распустить местных депутатов уже не успеют, новых попыток признать "Ульянку" недееспособной в этом году скорее всего не случится, считает депутат.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.