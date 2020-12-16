Бельский: В МО "Ульянка" есть раскол, но мы не можем влиять на самостоятельную власть

Вице-губернатор Петербурга Александр Бельский на заседании Заксобрания 16 декабря прокомментировал конфликт в муниципальном совете МО "Ульянка". Там несколько депутатов не ходят на заседания, а Кировский районный суд рассматривает иск жительницы округа и помощницы депутата-единоросса ЗакСа Сергея Никешина о роспуске совета.

Бельский согласился, что ситуация в муниципалитете непростая.

- Там произошёл раскол, но мы не можем влиять на власть, которая является самостоятельной, - отметил вице-губернатор, отвечая на вопрос Никешина.

По его словам, если бы Смольный мог вмешаться, в муниципалитете бы уже все было по-другому.

Никешин заявил на это, что администрация Кировского района сама и провела в местный совет "Ульянки" его нынешнее руководство. Бельский заметил, что администрация оказывает содействие, но не приводит людей в совет. Чиновник предложил Никешину встретиться и обсудить положение дел в "Ульянке".

Напомним, Бельский отвечает за молодежную политику и взаимодействие со средствами массовой информации. Он также курирует комитет территориального развития, который возглавлял до прихода на должность вице-губернатора в июле 2020 года.

Сергей Еремеев

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