В хвосте опрокинувшегося на Неве судна нашли тело рабочего Спасатели, работая на перевернувшемся 30 марта строящемся рыболовном траулере "Скорпион", нашли тело погибшего рабочего, передает ТАСС со ссылкой на сотрудницу Северо-Западного следственного управления на транспорте СК. "Водолазами в хвостовой части судна обнаружено тело одного из пропавших в тросах, [это] мужчина", - рассказала собеседница агентства. Ранее сообщалось, что двое человек на корабле получили травмы. На месте происшествия (территория судостроительного завода "Пелла") продолжают искать последнего человека, чье местонахождение неизвестно. По факту происшествия СК возбудил уголовное дело. фото: Подслушано Отрадное на Неве / ВКонтакте Tweet Телеграм Яндекс.Новости Подписывайтесь на ЗакС.Ру: Яндекс.Дзен