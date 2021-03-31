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11:33

У стен ЗакСа пикетировали против застройки сквера в Кузнечном переулке

фото ЗакС политика У стен ЗакСа пикетировали против застройки сквера в Кузнечном переулке

Сегодня утром перед очередным заседанием Законодательного собрания к стенам Мариинского дворца вышли активист "Молодёжного Яблока" Никита Чирков и замглавы "Владимирского округа" Виталий Боварь, вставшие с пикетом против застройки сквера в Кузнечном переулке. 

"Сквер в Кузнечном переулке хотят застроить, а мы хотим дышать. Требуем поддержать поправку депутата Бориса Вишневского о включении сквера в ЗНОП", - было написано на плакате, который держали активисты.

Сегодня в Заксобрании во втором чтении рассматривается законопроект о лишении обозначенной территории охранного статуса.

Накануне в самом сквере состоялся народный сход в поддержку зеленой зоны. ЗАКС.Ру побывал на мероприятии и рассказал, как оно прошло.

Фото: Telegram-канал "Муниципальная экзистенция"


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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