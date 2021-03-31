За год в Петербурге привлекли к ответственности более 100 митинговавших несовершеннолетних

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина в среду, 31 марта, рассказала в Заксобрании о задержаниях детей и подростков на протестных акциях.

- Дети не должны находиться в ситуациях, где им угрожает опасность, - заявила омбудсмен.

По её информации, в отношении четверых несовершеннолетних составили административные протоколы по статье 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности). 49 человек привлекли по ч. 2 ст. 8-6-1 городского закона об административных правонарушениях (неисполнение правил повышенной готовности на территории Петербурга).

Еще 53 подростка получили протоколы по ст. 20.2.2 КоАП (массовое одновременное пребывание граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка).

Сергей Еремеев