18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:39

Совфед поддержал законопроект о контроле над просветительской деятельностью

фото ЗакС политика Совфед поддержал законопроект о контроле над просветительской деятельностью

Члены Совета Федерации одобрили утвержденный Госдумой резонансный законопроект, дающий определение просветительской деятельности и ставящей ее под государственный контроль, сообщило РИА "Новости".

Нормативный документ, согласно пояснительной записке к нему, был вызван к жизни стремлением не допустить "негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс". По новому закону, любое "распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции" вне образовательных программ требует согласования с компетентными органами федеральной власти и подробного отчета перед ними.

Против законопроекта высказывались известные деятели культуры, в том числе петербургские, и даже Счетная палата. По мнению критиков инициативы, новая норма прописана крайне размыто, и попасть под нее может практически любое публичное выступление. Кроме того, утверждают ее противники, принятие закона может привести к введению в стране официального института предварительной цензуры.

фото: council.gov.ru

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:52 ФСИН утверждает, что Навального обеспечивают всей необходимой медпомощью

20:18 В Петербурге продолжают снижаться официальные показатели безработицы

19:53 Суд в Петербурге запретил мобильное приложение "Свидетелей Иеговы"

19:27 На матчи ЧЕ по футболу в Петербурге пустят 50% зрителей

18:57 Студенты собирают деньги на реставрацию кладбищенской беседки из фильма "Брат"

18:55 Юлию Галямину оштрафовали за участие в форуме "Муниципальная Россия"

18:54 Суд дал условный срок обвиняемому в насилии над полицейскими на январской акции Богданову

18:53 "Зеленый" день ЗакСа

18:14 За 2020 год Россия должна выплатить 11,5 млн евро по решениям ЕСПЧ

18:12 "Вместо помощи - пытка лишением сна": Навальный объявил голодовку в покровской ИК-2

17:51 На модернизацию петербургских поликлиник потратят свыше 21 млрд рублей

17:41 "Я больше не буду молчать": Депутат Анохин сетует на "травлю" в Заксобрании

17:29 Эсеры ожидают бесплатной и добровольной вакцинации животных от COVID-19

17:02 Резника вызвали на допрос в Следком в качестве свидетеля

16:58 Суд счёл законным решение Минюста о признании иноагентом журналиста "7х7"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru