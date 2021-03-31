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18:54

Суд дал условный срок обвиняемому в насилии над полицейскими на январской акции Богданову

фото ЗакС политика Суд дал условный срок обвиняемому в насилии над полицейскими на январской акции Богданову

Октябрьский районный суд дал 1,5 года условно Кириллу Богданову, которого обвиняли в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов (с.1 ст. 318 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Ранее там же писали со ссылкой на следствие, что Богданов во время несогласованной акции 31 января на Сенной площади два раза ударил в туловище командира из отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции (ППСП), чем причинил ему "физическую боль и моральный вред". Затем Богданов переключился на другого командира из ППСП, сообщила пресс-служба:

"Окончив вышеуказанные преступные действия в отношении С., Богданов, действуя в продолжение своего преступного умысла, приблизился со спины к Б. и неожиданно для последнего однократно нанес ему удар в область спины, тем самым причинив Б. моральный вред и физическую боль".

Свою вину обвиняемый признал, заявили в пресс-службе судов. Там же сообщили, что суд назначил наказание в виде лишение свободы на 1,5 года условно с испытательным сроком в два года. Богданова освободили в зале суда. До этого он отбывал арест в ожидании рассмотрения дела.

Ранее 31 марта Ленинский районный суд вынес решение в отношении Евгения Туганкова по похожему делу по 318 статье УК РФ за действия на несогласованной акции 31 января. Туганков в суде свою вину признал и извинился перед потерпевшим сотрудником ОМОНа, несмотря на это его приговорили к одному году колонии-поселения. До этого два года условно получил Андрей Ломов, которого также судили за насилие в отношении силовиков на акции 31 января. Он якобы несколько раз толкнул двух омоновцев в оцеплении. 

София Саттарова / фото: Константин Леньков

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