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20:52

ФСИН утверждает, что Навального обеспечивают всей необходимой медпомощью

фото ЗакС политика ФСИН утверждает, что Навального обеспечивают всей необходимой медпомощью

Управление ФСИН по Владимирской области, на территории которой отбывает наказание оппозиционер Алексей Навальный, выпустило заявление. В нем утверждается, что, вопреки жалобам политика, его ночной покой не нарушается и, более того, оказывается вся требующаяся ему медицинская помощь.

"В ночное время в соответствии с требованиями законодательства сотрудники совершают обход жилых помещений и проводят визуальную проверку наличия осужденных на спальных местах. Данные меры не препятствуют отдыху осужденных", - в частности, гласит сообщение.

Напомним, ранее Навальный признался, что более месяца в условиях пребывания под стражей он испытывает сильные боли в спине и ноге, которая стала отниматься. Сотрудники ФСИН, по его словам, последовательно отказываются предоставлять ему квалифицированную медпомощь, ограничиваясь выдачей ибупрофена. Кроме того, Навальный жаловался на изнурительные ночные проверки: каждый час его будят и проверяют его присутствие в камере как заключенного, "склонного к побегу". В знак протеста против таких условий содержания 31 марта Навальный впервые в жизни объявил голодовку, которую он в течение предыдущей политической карьеры склонен был считать чересчур радикальной мерой.

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