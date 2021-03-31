"Вместо помощи - пытка лишением сна": Навальный объявил голодовку в покровской ИК-2

Политик Алексей Навальный, отбывающий наказание по делу "Ив Роше" в исправительной колонии №2 Покрова, объявил голодовку, протестуя таким образом против неоказания ему требуемой медицинской помощи. О новом манифесте оппозиционер сообщил у себя в Instagram, прикрепив соответствующее заявление на имя начальника ИК-2 Александра Муханова.

"Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Вместо медицинской помощи у меня пытка лишением сна (будят 8 раз за ночь), и администрация, подговаривающая зэков-активистов (aka "козлы") запугивать рядовых зэков, чтобы те не убирались вокруг моей кровати. Те так и говорят: "Леша, извини, но мы тупо боимся. Это же Владимирская область. Жизнь зэка стоит меньше пачки сигарет"", - рассказал о развитии событий Навальный.

Единственное требование политика - чтобы к нему пустили квалифицированного медицинского специалиста "извне". В противном случае он может остаться инвалидом.

Добавим также, в УФСИН по Владимирской области в разговоре с "Открытым медиа" сообщили, что не знают о голодовке Навального.

Не так давно на встрече с Навальным побывали члены Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области: им он также поведал о своих переживаниях, на что глава локальной ОНК - к слову, сам не присутствовавший на встрече, - заявил, что политик симулирует.

Соратники оппозиционера известили о сильных болях в спине и ноге, которые испытывает Навальный, 24 марта. На следующий день супруга политика Юлия потребовала, чтобы её мужу незамедлительно оказали необходимую медпомощь.

28 марта российские врачи и общественные деятели написали коллективное письмо с призывом как можно быстрее показать оппозиционера медикам.