"Мы опасаемся самого худшего": Российские врачи требуют незамедлительного оказания помощи Навальному

Свыше двадцати российских специалистов в области медицины подписались под коллективным письмом с призывом как можно более быстрее оказать помощь оппозиционеру Алексею Навальному, некоторое время назад пожаловавшемуся на значительное ухудшение состояния здоровья. Обращение экспертов публикует The Insider.

"Без результатов МРТ и осмотра невозможно поставить диагноз, но судя по информации из открытых источников, мы опасаемся самого худшего. Оставление пациента в таком состоянии без помощи, возможно, даже хирургической, может привести к развитию тяжелых последствий, в том числе и необратимой, полной или частичной, утрате функций нижних конечностей. Считаем также, что неприменение к заключенному с острой болью в такой ситуации адекватных мер обезболивания, является не только нарушением его прав, но и сознательной пыткой", - следует из обращения.

Подписавшиеся высказали предположение, что нынешнее состояние политика может быть последствием отравления "Новичком", которое он пережил летом.

Медики настаивают: Навального необходимо срочно осмотреть сторонним, гражданским специалистам, иначе дело может принять неблагоприятный исход. Соответствующую просьбу врачи намерены направить во ФСИН.

Ранее сегодня члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области сообщили, что им удалось пообщаться с Навальным в покровской колонии ИК-2: их он попросил оказать содействие в получении хотя бы обезболивающих уколов.

О том, что Навальному плохо, стало известно 24 марта: соратники оппозиционера сообщили о сильных болях в спине и ноге, которые он испытывает. Супруга политика Юлия потребовала, чтобы её мужу незамедлительно оказали требуемую помощь.