18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:43

На устроивших факельное шествие активистов "Весны" начали составлять протоколы

фото ЗакС политика На устроивших факельное шествие активистов "Весны" начали составлять протоколы

В 52-м отделе полиции в Петербурге на активистов движения "Весна" начали составлять протоколы о нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга или другой акции без подачи уведомления (ч.2 ст. 20.2 КоАП), сообщила ЗАКС.Ру пресс-секретарь организации Ася Карпина. По ее словам, протокол пока составлен только на Никиту Левкина. Остальные задержанные: Богдан Литвин, Георгий Смирнов и Александра Кодий - ждут своих протоколов, уточнила Карпина.

Активисты вечером 30 марта провели факельное шествие против блокировки Twitter Роскомнадзором. Их на месте задержала полиция и доставила в 52-й отдел, в котором участники "Весны" провели уже две ночи. 

Их планировали отвезти в суд 31 марта, но к моменту закрытия судов протоколы составлены не были, рассказала Карпина. Активисты ожидают, что суд состоится 1 апреля, добавила пресс-секретарь. Она со ссылкой на Левкина сообщила, что из материалов его дела следует: полицейские знали точное время и место проведения планируемой акции. 

- Никита сейчас читает материалы дела, и он мне сейчас сообщает информацию о том, что был один неудачный выезд [полиции] в то время, когда должна была быть акция, поскольку ребята задержались. Потом уже они караулили, видимо, - сказала Карпина.

Кто "слил" информацию правоохранительным органам, в "Весне" не знают, рассказала пресс-секретарь. Она отметила, что это могли быть как приглашенные на акцию журналисты, так и участники движения. 

София Саттарова

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

30 марта, 16:15 Белорусскую активистку Штанько задержали на выходе из спецприемника в Петербурге

26 марта, 18:15 В Петербурге второй раз за сутки задержали трех активистов

25 марта, 21:15 На Малой Садовой задержали троих участников акции в поддержку белорусов

23 марта, 19:07 По делу о крупной взятке задержали петербургского таможенника

23 марта, 18:49 Задержанных в Петербурге белорусов оставляют на ночь в отделе полиции

23 марта, 11:29 В Петербурге задержали белорусского активиста, противника режима Лукашенко

22 марта, 14:44 Вишневский ждет от полиции объяснений по поводу задержаний подростков в "Этажах"

19 марта, 16:37 У председателя "Открытой России" Бураковой при обыске изъяли флешки, документы и поздравительную открытку

19 марта, 13:41 Из офиса "Открытки" в Петербурге изъяли оргтехнику и агитационные материалы

1 марта, 9:46 Журналистку BAZA могли допрашивать по делу об утечке данных пассажиров рейса с Навальным


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:49 Макаров желает послушать отчёт главы УФНС по Петербургу в ЗакСе

14:41 ЕСПЧ признал несправедливым суд над радиоинженером Кравцовым по делу о госизмене

14:32 "Он же не звезда какая-то": Члены ростовской ОНК отказались навещать отца Ивана Жданова в СИЗО

14:15 Путин предложил переназначить Москалькову уполномоченным по правам человека в РФ

13:58 Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира

13:57 Песков допустил обсуждение темы Навального на встрече Путина с Москальковой

13:43 На устроивших факельное шествие активистов "Весны" начали составлять протоколы

13:38 "Парламенту нужна перезагрузка": Анохин подал документы на праймериз в ЗакС

13:32 "Никакого комментария нет": Кремль - о голодовке Навального

13:19 Станцию метро "Парк Победы" закроют на выходные из-за ремонта в вестибюле

12:57 Суд не стал отменять решение Минюста о включении "Открытого Петербурга" в реестр НКО-иноагентов

12:55 ФАС вдвое снизила цену на вакцину "ЭпиВакКорона"

12:48 Муниципал: Задержанных в январе депутатов МО "Смольнинское" не стали штрафовать

12:28 Беглов одобрил идею Четырбока о наделении муниципалов возможностью заливать лёд на катках

12:27 В Госдуме предложили ввести в России судебный запрет на киберсталкинг

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru