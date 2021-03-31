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12:22

Устроившим факельное шествие против Роскомнадзора активистам "Весны" грозит до 10 суток ареста

фото ЗакС политика Устроившим факельное шествие против Роскомнадзора активистам "Весны" грозит до 10 суток ареста

Активисты "Весны", устроившие минувшим вечером факельное шествие против блокировки Twitter Роскомнадзором, провели ночь и до сих пор находятся в 52-м отделе полиции Красногвардейского района, пишет "Фонтанка". Там один пробудут вплоть до заседания суда: демонстрантам грозит до 10 суток административного ареста.

В полиции сидят "веснисты" Богдан Литвин, Никита Левкин, Георгий Смирнов и Александра Кодий, в отношении всех составили стандартные для протестующих протоколы по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления).

В ночь на 31 марта активисты решили пройтись с зажжёнными факелами и алыми флагами с символикой Роскомнадзора по проспекту Шаумяна, облачившись в плащи и надев балаклавы на головы. Задерживали их не менее "помпезно": на группу обрушились полностью обмундированные силовики.

"Нас задерживало человек 30, половина в штатском. При задержании меня повалили в грязь и ударили по спине", - сообщила в своем Twitter единственная задержанная девушка.

По её словам, после столкновения ей потребовалась медицинская помощь: приехавшая скорая поставила ей обезболивающий укол и зафиксировала ушиб грудной клетки. 

Шествие может обернуться для активистов штрафом в 20-30 тысяч рублей, 50 часами обязательных работ либо 10 сутками ареста.

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