"Он же не звезда какая-то": Члены ростовской ОНК отказались навещать отца Ивана Жданова в СИЗО

Представители Общественной наблюдательной комиссии Ростова-на-Дону заявили, что не будут посещать отца директора Фонда борьбы с коррупцией* Ивана Жданова Юрия, находящегося в СИЗО в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий, поделился с "МБХ медиа" председатель локальной ОНК Игорь Омельченко.

"Никто к нему не пойдет. Он же не звезда какая-то, чтобы к нему отдельно людей посылать. У нас есть справка ГУФСИН, вчера посетило его управление, он сидит в четырехместной камере вчетвером. У него нет никаких проблем, все хорошо. То, что дают адвокаты, информацию - ну, это ложная информация адвоката", - отчитался Омельченко.

Некоторое время назад Юрий Жданов через адвокатов известил о плохих условиях содержания под стражей. Он рассказал, что ему иногда приходится спать посменной ввиду недостатка мест.

Напомним, Иван Жданов известил о возбуждении уголовного дела в отношении его отца 29 марта. Мужчине инкриминируют (ч. 1 ст. 281 УК РФ). Претензии правоохранителей вызвал период работы Жданова в администрации посёлка Искателей в НАО. Будучи в составе локальной жилищной комиссии, он рекомендовал руководителю посёлка предоставить некой даме квартиру по договору социального найма, однако позднее выяснилось, что семья уже получила жилищную субсидию.

Иван Жданов заявил, что произошедшее с отцом - "самое страшное, что могло случиться". Он уверен в политизированности процесса.

*Российские власти считают ФБК организацией, выполняющей функции иностранного агента