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15:54

Машина Дмитрия Пескова попала в ДТП в Москве

фото ЗакС политика Машина Дмитрия Пескова попала в ДТП в Москве

Машина, закрепленная за пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, попала в ДТП, сообщает РБК.

Автомобиль Genesis, зарегистрированный на ФГБУ "Транспортный комбинат "Россия", столкнулся с такси в районе Волгоградского проспекта. По словам источника, машина выехала из автосервиса и двигалась в сторону центра с включенным спецсигналом, в результате аварии повреждены ось заднего колеса, крыло, бампер и пассажирская дверь. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

Самого Пескова в машине не было. Представитель Кремля подтвердил, что машина попала в аварию, и сообщил, что "все целы". Источник в транспортном комбинате отметил, что за рулем автомобиля был водитель, которого недавно взяли на работу. Советник управделами президента Елена Крылова заявила, что не предоставляет сведения о пассажирах автомобилей транспортных комбинатов УДП.

Отметим, ранее водители кремлевских автобаз пожаловались в администрацию президента на проблемы с выплатами. В частности, бывшие водители утверждали, что им приходилось из своих карманов оплачивать такие расходы, как штрафы, парковку и другие.

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