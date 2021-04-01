Ударивший сотрудника метро за призыв надеть маску горожанин отделался условным сроком

Кировский райсуд Петербурга счёл, что местный житель Марат Мамедов, обвиняемый в нападении на сотрудника метрополитена, заслуживает условного срока за совершённое правонарушение, информирует объединённая пресс-служба судебных ведомств города.

Мужчине инкриминировали ст. 116 УК РФ (Побои).

Суд установил, что в мае прошлого года Мамедов предпринял попытку пройти на станцию метро "Нарвская", игнорируя предписание об обязательном ношении средств индивидуальной защиты, на что ему было сделано замечание. Нарушитель заявил, что у него нет ни денег, ни времени на покупку маски, потому как он опаздывает по делам. В ответ контролёр попытался отгородить Мамедова от турникетов, за что получил удар в лицо.

На заседании Мамедов признал вину и раскаялся в содеянном. Как итог - ему назначили 6 месяцев условного срока с аналогичным по времени испытательным сроком.