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16:23

Ударивший сотрудника метро за призыв надеть маску горожанин отделался условным сроком

фото ЗакС политика Ударивший сотрудника метро за призыв надеть маску горожанин отделался условным сроком

Кировский райсуд Петербурга счёл, что местный житель Марат Мамедов, обвиняемый в нападении на сотрудника метрополитена, заслуживает условного срока за совершённое правонарушение, информирует объединённая пресс-служба судебных ведомств города.

Мужчине инкриминировали ст. 116 УК РФ (Побои).

Суд установил, что в мае прошлого года Мамедов предпринял попытку пройти на станцию метро "Нарвская", игнорируя предписание об обязательном ношении средств индивидуальной защиты, на что ему было сделано замечание. Нарушитель заявил, что у него нет ни денег, ни времени на покупку маски, потому как он опаздывает по делам. В ответ контролёр попытался отгородить Мамедова от турникетов, за что получил удар в лицо.

На заседании Мамедов признал вину и раскаялся в содеянном. Как итог - ему назначили 6 месяцев условного срока с аналогичным по времени испытательным сроком.

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