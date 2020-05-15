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9:51

Мужчина избил сотрудника метро за просьбу надеть маску

фото ЗакС политика Мужчина избил сотрудника метро за просьбу надеть маску

Контролёр, работающий на станции метро "Нарвская", пострадал от рук гражданина, отказавшегося надевать маску, как того требует соответствующее постановление правительства Петербурга, пишет 78.ru.

Завидев мужчину, пытающегося пройти к эскалатору без средства индивидуальной защиты на лице, сотрудник станции сделал тому замечание, за что в ответ получил удар кулаком в голову. С места преступления пострадавшего госпитализировали в больницу, где диагностировали сотрясение.

Через некоторое время нападавшего задержали на выходе из другой станции метро. Им оказался 34-летний ранее судимый за наркотики и кражу гражданин.

Постфактум инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Побои"; злоумышленника поместили в изолятор временного содержания.

Днем ранее, напомним, в метрополитене Петербурга предупредили, что не будут пускать на станции людей без СИЗ.

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