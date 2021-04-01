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16:52

Госстройнадзор не обнаружил опасных "искажений" дома Чубакова

фото ЗакС политика Госстройнадзор не обнаружил опасных "искажений" дома Чубакова

Центр экспертно-технического сопровождения, входящий в структуру Госстройнадзора Петербурга, изучил правильность геотехнического мониторинга на стройплощадке у 11-й линии В.О., 56, где находится памятник архитектуры регионального значения "Дом Чубакова", оповестили в пресс-службе ведомства.

Эксперты Госстройнадзора пришли к выводу, что измерения осадок, кренов и трещин, которые были проведены субподрядчиком строительства ООО "Центр геотехнического мониторинга", не вызывают нареканий.

"Деформации охраняемых объектов не превышают допустимых нормативов. При проведении данных наблюдений необходимо дополнительно контролировать уровень подземных вод при помощи специализированного оборудования", - следует из сообщения ведомства.

Трещины в Доме Чубакова, заставившие встревожиться местных жителей, по словам специалистов Госстройнадзора, не представляют угрозы.

При этом ранее КГИОП выдал застройщику территории запрет на продолжение строительных действий, однако представители компании Sun Development отчитались, что направили в комитет все истребованные им документы.

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