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17:52

Верховный суд отклонил иск об отмене масочного режима в России

фото ЗакС политика Верховный суд отклонил иск об отмене масочного режима в России

Верховный суд России отказал в удовлетворении иска граждан, которые требовали отменить норму об обязательном ношении масок из-за эпидемии коронавируса, передает РИА "Новости".

Коллективный иск подали почти полторы тысячи человек из нескольких регионов России. Многие из них пришли в суд, но не всех из них пустили из-за того, что они отказывались надеть маски.

Представитель истцов Александр Саверский настаивал на том, что маски вредят здоровью людей с разными заболеваниями, такими, как астма. Также, словам юриста, маски негативно влияют на людей с когнитивными нарушениями и на переживших хирургическое вмешательство на лице. К тому же, указал Саверский, из-за масок глухие люди не могут читать по губам.

Адвокат считает, что маски дают ложное чувство безопасности, из-за чего люди могут пренебрегать другими средствами профилактики. Он заявил о "медицинской диктатуре, где право на здоровье подавляет остальные гражданские права".

Представитель Роспотребнадзора в суде указала, что норма о ношении масок издана в рамках полномочий главного санитарного врача и не нарушают прав граждан. Доводы истцов она сочла субъективными. Гособвинение поддержало ее позицию.

Оспаривают требование носить маски и в Петербурге: ранее такой иск к губернатору Александру Беглову подал профсоюз "Отечество".


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