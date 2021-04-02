Прокуратура Москвы начала проверку ФБК на экстремизм

Прокуратура Москвы начала проверку Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан НКО-иноагентом на территории России) на экстремизм, сообщил в эфире "Навальный Live" директор ФБК Иван Жданов.

В эфире показали копию соответствующего документа, датированного 26 марта. В нем указано, что основанием для проверки стала "информация о нарушении".

Прокуратуру интересует, исполняет ли ФБК законодательство о некоммерческих организациях и противодействие экстремистской деятельности. Ведомство потребовало от фонда предоставить информацию о структуре, членах организации, о доходах и расходах, отчеты о проделанной работе.

В октябре 2019 года Минюст внес ФБК в реестр иноагентов из-за поступивших в фонд денег из США и Испании. Спустя несколько месяцев фонд направил в Минюст заявление с просьбой исключить организацию из реестра иноагентов, так как она отказалась от иностранного финансирования, вернув деньги дарителям, но суд отказался это сделать.