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13:57

Рашкин добивается смягчения масочного режима

фото ЗакС политика Рашкин добивается смягчения масочного режима

Лидер московских коммунистов Валерий Рашкин обратил внимание на последний выпуск телепрограммы "Жить здорово", в которой ставится под сомнение необходимость повсюду находиться в медицинской маске. Между тем, отметил член КПРФ, за отсутствие масок граждан продолжают штрафовать, из чего он делает вывод о противоречивости проводимой государством "коронавирусной" политики. По мнению Рашкина, если бы содержание передачи озвучил кто-нибудь менее известный, чем ведущая Елена Малышева, такого человека гарантированно бы ожидал суд.

"Безнаказанно ходить без средств защиты в местах массового пребывания людей фактически можно весьма ограниченному кругу лиц. Среди них, в частности, крупные чиновники и участники запутинских мероприятий. Остальных граждан продолжают прессовать", - сетует политик.

Он направил депутатский запрос в Роскомнадзор с предложением заблокировать доступ к заинтересовавшему его эфиру, а также написал в Роспотребнадзор требование "адекватно" смягчить условия ношения масок. Больше всего Рашкина беспокоит применение этого требования к переболевшим коронавирусом и вакцинированным от него.

Отметим, что накануне, 1 апреля, Верховный суд отклонил иск, поданный полутора тысячами российских граждан из разных регионов, которые добивались отмены масочного режима. Последний в России действует уже больше года.

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